В Орске подростки спасли младенца, оставленного на обочине

В Орске двое подростков помогли спасти младенца, которого обнаружили вечером у дороги в автолюльке. Рядом с ребенком находились его личные вещи, сообщает Telegram -канал «112».

По имеющимся данным, 17-летний юноша и его знакомая заметили ребенка неподалеку от здания полиции во время прогулки. После этого подростки сразу направились в отделение, чтобы сообщить о случившемся сотрудникам правоохранительных органов, а затем вернулись к месту вместе с дежурным.

Прибывшие полицейские забрали младенца и организовали дальнейшую проверку обстоятельств происшествия. Подростков после дачи объяснений отпустили домой.

Позднее был установлен и задержан водитель такси, который, по предварительной информации, оставил ребенка на обочине. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

