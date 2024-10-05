В оставшемся в Угледаре мирном населении оказались дети. Их нашли российские военнослужащие, которые вошли в город. Об этом сообщил заместитель командира штурмового батальона группировки «Восток», известный под позывным Шаман, передает ТАСС.

Шаман отметил, что среди тех, кто не смог эвакуироваться, в основном русскоязычные. Также есть молодые люди и дети, которые просто не имели возможности покинуть этот район.

Ранее в Министерстве обороны России заявили о том, что в настоящее время невозможно эвакуировать оставшихся жителей Угледара.