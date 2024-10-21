В освобожденном поселке в ДНР заметили флаг КНДР
Военкоры опубликовали фото флага КНДР у освобожденного поселка Цукурино в ДНР
Фото: [unsplash.com]
На сопке в селе Цукурино в ДНР рядом с триколором России заметили флаг Северной Кореи. Как утоняет «Газета.Ru», соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Цукурино расположено на Покровском направлении. Это поселение было освобождено российской армией в середине октября, что сократило бойцам дорогу на Красноармейск. Неожиданно неделю спустя неделю на месте, где водрузили российский триколор, появился и флаг КНДР. Снимок разошелся по ряду каналов, в том числе и украинским.
Корреспондент Александр Коц в своем канале предположил, в связи с чем появилось такое «корейское дополнение».
«Толстый троллинг от бойцов "Центра" на Покровском направлении, который уже понесли украинские каналы. На вершине террикона — российский и северокорейский флаги. Куда смотрит ООН?!», — написал Коц.
Как вспомнил Коц, однажды боец под позывным Моторола проворачивал похожую психологическую шутку под Славянском. Он пропустил через громкоговорители мусульманские азаны и украинцы были уверены, что столкнутся с целой кадыровской гвардией. Вероятно, новый флаг поставили с той же целью, чтобы запутать противника.
Отметим, что Минобороны РФ не комментировало данную информацию.
Ранее сообщалось, что одно из самых секретных спецподразделений в мире КНДР перебросили в Россию.