Северная Корея в рамках недавнего договора о коллективной безопасности между Москвой и Пхеньяном перебросила в Россию свое подразделение ССО, являющееся одним из самых секретных в мире, пишет британская The Telegraph со ссылкой на материалы американской разведки.

В докладах западных аналитиков за 2021 год приводится, что корейские ССО численностью 200 тысяч личного состава прекрасно обучены, оснащены новейшим оружием и оборудованием, а также отлично мотивированы.

«SOF называют высококвалифицированными войсками, оснащенными лучшим снаряжением, доступным для опасных, но важных миссий», — пишет издание.

Отмечается, что северокорейский спецназ включает в себя не менее 12 легких пехотных бригад, три снайперских подразделения и столько же воздушно-десантных и разведывательных дивизий.

Российское Минобороны и официальный Пхеньян указанную информацию пока никак не подтвердили.

Ранее сообщалось, что в Бердянске прогремел мощный взрыв, город атакуют ВСУ, работает ПВО.