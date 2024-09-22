В Пакистане подорвался автомобиль, сопровождающий российского посла

Автомобиль сопровождения делегации, где был посол России Альберт Хорев, подорвалась на мине во время рабочей поездки в Пакистане. Об этом пишет диппредставительство РФ в Исламабаде в Telegram-канале.

Делегация с послом приняла участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват. Мероприятие было организовано Торгово-промышленной палатой Исламабада. После окончания события участники направились из города Мингора в отель. По пути машина сопровождения с охраной и правоохранителями подорвалась на мине.

Травмы получили сопровождающие полицейские, сам Хорев и другие члены делегации не пострадали.

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