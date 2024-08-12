В Париже состоялась официальная церемония закрытия Олимпийских игр

Летние Олимпийские игры, которые проходили в Париже, были торжественно закрыты. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

О закрытии игр во время торжественной церемонии объявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Затем флаг игр был опущен во время исполнения олимпийского гимна. После этого полотнище передали Карену Бассу, мэру Лос-Анджелеса. Именно там через четыре года, по решению МОК, будут проходить очередные летние Олимпийские игры.

Также был потушен огонь Олимпиады, который был зажжен во время церемонии ее открытия. Российские спортсмены не принимали участия в этом событии. Каждый из тех, кто был допущен до турнира в нейтральном статусе, уехал из Парижа сразу после завершения своего выступления. Все они не стали участвовать в торжествах.

Ранее сообщалось, что французского президента Макрона освистали на церемонии закрытия. Он вышел, чтобы произнести речь, но аудитория встретила его дружным свистом.