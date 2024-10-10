В Париже затопило одно из зданий Национального собрания

Шторм «Кирк», обрушившийся на Францию в среду, затопил одно из зданий Национального собрания, а также вызвал серьезные наводнения в департаменте Сена и Марна, расположенном неподалеку от столицы, сообщил телеканал BFMTV.

Сильные дожди привели к переполнению канализационного коллектора возле здания парламента в VII округе, где находятся офисы депутатов, что стало причиной затопления подвалов вечером в среду.

Национальное собрание в своем аккаунте в соцсетях сообщило, что спасательные службы смогли откачать воду, однако пострадавшие помещения остаются недоступными.

Примечается, что этот инцидент не отразился на работе парламента. В самой столице установлен желтый уровень погодной угрозы.

Как указывает телеканал со ссылкой на метеорологические службы, в Париже были зафиксированы рекордные дожди, достигшие 70 миллиметров за сутки, что не наблюдалось с 1920 года.

По данным мэрии, уровень воды в Сене достиг 2,72 метра и продолжает расти. Непогода также затруднила работу городского транспорта.

Ранее сообщалось, что в Англии около 650 зданий затопили вышедшие из берегов реки.