В Англии около 650 зданий затопили вышедшие из берегов реки

Порядка 650 зданий оказались затоплены реками в различных частях Англии в связи с наводнениями, которые были вызваны обильными дождями. Соответствующая информация появилась на сайте британского правительства.

Известно, что основной удар стихии пришелся на Центральную Англию, Йоркшир и Северо-Восточную часть страны. Специальные службы продолжают устранять последствия разгула непогоды.

Ранее сообщалось о том, что власти Флориды попросили местных жителей, решивших остаться в штате, указать на своих телах личные данные. Эта мера поможет найти близких человека, если с ним вдруг случится трагедия.