В Паттайе задержаны россиянин и гражданка Таиланда по делу о кибермошенничестве

В курортном городе Паттайя сотрудники Центральное следственное бюро Таиланда задержали 35-летнего гражданина России и 20-летнюю гражданку Таиланда. Об этом РИА Новости сообщили в местной полиции.

По информации правоохранительных органов, задержание провели сотрудники бюро, прибывшие из Бангкока. Подозреваемым вменяется распространение в компьютерных сетях вредоносного контента, предназначенного для обмана граждан с целью извлечения прибыли, а также участие в мошеннической деятельности в составе группы.

Как уточнили в полиции, арест был произведен на основании постановления суда провинции Чонбури, в состав которой входит Паттайя. После задержания суд санкционировал заключение фигурантов под стражу.

Во время обыска в квартире подозреваемых изъяты девять банковских карт, три мобильных телефона и ноутбук. Изъятая техника направлена на дальнейшую проверку.

Согласно законодательству Таиланда о компьютерных преступлениях, за распространение вредоносного контента, используемого для мошенничества, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет, а также штраф в размере 200 тысяч батов (около 6,4 тысячи долларов) за каждый эпизод. Использование чужих банковских счетов и совершение преступлений в составе группы рассматриваются как отягчающие обстоятельства, при этом наказания за отдельные эпизоды могут суммироваться.

