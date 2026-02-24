Суд отправил в колонию мужчину, который приставил нож к горлу ребенка на площадке в Твери

В Твери вынесли приговор 29-летнему местному жителю, который в августе прошлого года с ножом напал на ребенка на детской площадке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел днем 3 августа 2025 года во дворе дома на улице Артюхиной. Мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, вел себя агрессивно: громко ругался, размахивал ножом и курил в общественном месте. Когда один из игравших рядом детей сделал ему замечание, дебошир отреагировал мгновенно. Он подбежал к подростку, схватил его за одежду и приставил лезвие к шее, пообещав убить. В результате этих действий на коже ребенка остался порез.

Как уточнили в надзорном ведомстве, нападавший оказался ранее судимым. Прокуратура Заволжского района Твери поддержала обвинение по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Суд, приняв во внимание рецидив преступлений и позицию государственного обвинителя, приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с осужденного 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетнему потерпевшему.

