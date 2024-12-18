В Павлограде и Херсоне прогремела серия взрывов

Также были слышны взрывы в подконтрольном властям Украины Херсоне.

Об этом сообщает телеграм-канал украинского издания «Страна.ua».

Также отмечается, что были слышны взрывы в Черкассах.

Ранее сообщалось о том, что в Сочи в субботу, 14 декабря, поздно вечером произошло несколько взрывов. По информации от местных жителей, это могло быть связано с работой системы противовоздушной обороны (ПВО).