В Печоре обрушились пять этажей жилого здания

Пятиэтажное кирпичное здание общежития частично обрушилось в городе Печора. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на МЧС по региону.

Обрушение произошло днем в здании на Печорском проспекте. Вместо фасада и окон на месте теперь зияет дыра, оголяющая пролеты этажей и квартир. По данным спасательного ведомства, в момент ЧП в жилищах никого не было. Из здания оперативно эвакуировали 14 человек, включая пятерых детей. Никто чудом не пострадал.

Сейчас всех, кто не сможет вернуться в свои жилища, отправили в пункты временного размещения. Baza отмечает, что жильцы давно жаловались на состояние общежития.

Сейчас на место происшествия выехал глава региона Владимир Уйба.

Ранее сообщалось, что в Москве начало полыхать одно из зданий. Для тушения огня привлекали авиацию.