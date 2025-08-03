Краснодарские мегаливни и штормовой ветер надвигаются на Москву и Подмосковье

Москву и Подмосковье ждет испытание стихией – в понедельник, 4 августа, регион накроет мощный ливневый фронт, который уже показал свою силу в Краснодарском крае. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов в своем официальном блоге.

По прогнозам метеоролога, за сутки в столичном регионе выпадет более половины месячной нормы осадков, сопровождаемых грозами и шквалистым ветром.

«И это будет своего рода продолжением тех ливней, что накануне обрушились на Краснодарский край, так как это та же самая зона осадков, только слегка подрастерявшая свою силу», — написал синоптик.

Первыми под удар попадут южные районы Подмосковья, где ливень начнется уже утром. К середине дня стихия доберется до столицы. Особенность надвигающегося циклона – его исключительная продолжительность: дождь будет идти более 24 часов без существенных перерывов.

Тульская и Рязанская области встретят ливень раньше всех – уже в утренние часы. Ярославль, Иваново и Кострома окажутся во власти стихии ближе к вечеру.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае бушует смерч и потопы, несколько поселений уходят под воду.