Несмотря на запрет Евросоюз все равно хочет закупать оружие для Украины

ЕС хочет закупать оружие для Украины на деньги из бюджета Европейского союза несмотря на то, что на данное действие наложен запрет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на публикацию в газете Financial Times.

В феврале 2023 года члены ЕС договорились закупать оружие для Украины через многосторонний фонд, созданный вне бюджета Евросоюза, игнорируя статью 41(2), которая регулирует правила функционирования блока. Тогда какие-либо изменения договора не представлялись возможным. Теперь все изменилось. В настоящее время Брюссель прорабатывает возможность игнорирования пункта действующего договора ЕС, который запрещает тратить деньги из бюджета Евросоюза на приобретение оружия. Таким образом, чиновники хотят увеличить объем средств, необходимых для поддержки обороны Украины. Над этим вопросом в ближайшее время будут работать юристы.

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