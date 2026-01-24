В Перми мужчина поджег объект связи за криптовалютное вознаграждение

В Перми сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге технического объекта связи, за который ему было обещано вознаграждение в криптовалюте. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании щитовой будки, внутри которой находилось оборудование базовой станции одного из операторов мобильной связи, поступило в полицию 21 января. Прибывшие на место правоохранители установили, что причиной пожара стал умышленный поджог.

В ходе оперативных мероприятий был задержан 29-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. В процессе разбирательства мужчина признал свою причастность к произошедшему и пояснил, что действовал по инструкции неизвестного лица, связавшегося с ним через мессенджер. За выполнение задания ему пообещали выплату в размере 30 тысяч рублей в цифровой валюте.

По данным полиции, для поджога использовались подручные средства — бензин и спички, а сам процесс подозреваемый зафиксировал на камеру мобильного телефона в качестве отчета для заказчика. После передачи видеозаписи обещанное вознаграждение действительно было перечислено на криптокошелек исполнителя, однако воспользоваться полученными средствами он не смог из-за утраты пароля доступа.

