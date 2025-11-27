В Перми пауэрбанк едва не стал причиной трагедии: во время ночной зарядки на диване вспыхнул огонь
SHOT: пауэрбанк на диване едва не привел к гибели детей в пермской квартире
Опасный инцидент, связанный с портативной зарядкой, произошел в одной из квартир Перми. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «SHOT проверка», источник возгорания был обнаружен ночью, когда оставленный на диване пауэрбанк внезапно загорелся.
По информации издания, устройство было подключено к сети, что привело к его перегреву и последующему возгоранию мебели. Проснувшиеся от запаха дыма взрослые жильцы успешно справились с огнем собственными силами еще до приезда экстренных служб.
Благодаря их оперативным действиям, удалось избежать крупного пожара и, что самое главное, обошлось без жертв и пострадавших. В квартире на момент происшествия находились дети.
Ранее сообщалось, что подросток врезался в ограждение переезда в Ростовской области, автомобиль загорелся.