В Перми пауэрбанк едва не стал причиной трагедии: во время ночной зарядки на диване вспыхнул огонь

Опасный инцидент, связанный с портативной зарядкой, произошел в одной из квартир Перми. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «SHOT проверка», источник возгорания был обнаружен ночью, когда оставленный на диване пауэрбанк внезапно загорелся.

По информации издания, устройство было подключено к сети, что привело к его перегреву и последующему возгоранию мебели. Проснувшиеся от запаха дыма взрослые жильцы успешно справились с огнем собственными силами еще до приезда экстренных служб.

Благодаря их оперативным действиям, удалось избежать крупного пожара и, что самое главное, обошлось без жертв и пострадавших. В квартире на момент происшествия находились дети.

