В Перми раскрыто ОПС из 17 человек, незаконно легализовавших в РФ не менее 200 мигрантов

В Перми правоохранители сумели вскрыть целую группу людей, которые занимались незаконной легализацией иностранцев в России. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко. Фигурантами дела стали глава международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, а также его подчиненные. В преступлениях вдобавок замешаны работники коммерческой фирмы. Они разыскивали в стране приезжих из-за рубежа и выдавали им фиктивные сертификаты об успешной сдаче экзаменов.

«Своими умышленными действиями члены преступного сообщества создали условия для незаконного нахождения на территории Российской Федерации не менее 200 иностранных граждан», — указала Петренко журналистам.

По делу уже проходят 17 человек. 15 из них предъявили обвинения в организации нелегальной миграции. Еще двоим дополнительно вменяют организацию преступного сообщества, эти подозреваемые отправлены в СИЗО.

Ранее сообщалось, что партия «Новые люди» предложила взымать депозит с мигрантов при въезде в РФ. Цель такой инициативы — снизить финансовое обременение на госбюджет и организовать более надежную миграционную политику. Суть в том, чтобы при въезде в РФ трудовой мигрант вкладывал депозит, который бы расходовался на депортацию иностранца, если он нарушил местное законодательство.