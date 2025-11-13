В Перми владелец элитного жилья осужден за создание сети борделей

Житель Перми признан судом виновным в организации занятия проституцией. По данным следствия, с января 2023 по март 2024 года мужчина использовал принадлежащие ему квартиры в центре города для систематического предоставления их в посуточную аренду с целью получения регулярного дохода.

В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что обвиняемый был осведомлен о криминальных планах арендаторов, которые организовывали занятия проституцией. Доход от преступной деятельности он получал как наличными денежными средствами, так и путем банковских переводов.

В ходе расследования на имущество осужденного, фигурирующее в деле, был наложен арест. Его общая стоимость превысила 12,8 млн руб. В качестве итогового наказания суд назначил фигуранту штраф, а также постановил обратить в доход государства четыре квартиры, которые использовались для противозаконной деятельности. Уголовные дела в отношении других участников преступной группы в настоящее время находятся на рассмотрении в суде.

Ранее сообщалось, что МВД задержало организаторшу подпольного борделя в подвале московского ТЦ.