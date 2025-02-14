В пермском аэропорту самолет выкатился за пределы полосы

Аэропорт Большое Савино в Перми приостановил свою работу из-за того, что самолет государственных авиалиний выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом проинформировала пресс-служба аэропорта.

По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, в 14:30 (12:30 мск), когда самолет государственных авиалиний покинул границы полосы. В результате временного закрытия аэропорта два рейса были перенаправлены на резервные аэродромы.

Ранее сообщалось, что самолет вылетевшего в Мюнхен Рубио внезапно развернули над Атлантикой.