Самолет вылетевшего в Мюнхен Рубио внезапно развернули над Атлантикой

Воздушное судно, на борту которого находился госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, отправилось около полуночи в четверг, 13 февраля, из столицы США в город Мюнхен в Германии. Однако из-за технических неполадок самолет был вынужден вернуться на авиабазу, расположенную в пригороде Вашингтона. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на информацию, полученную от Государственного департамента США.

Глава американского внешнеполитического ведомства планировал принять участие в конференции по вопросам безопасности, где должны были встретиться высокопоставленные чиновники из России и США.

В Госдепартаменте объяснили, что это решение было принято из-за технических проблем с самолетом. Рубио вернулся в Вашингтон и теперь полетит в Германию на другом борте. Других подробностей не приводится.

В свою очередь на изображении, которое предоставил сервис Flightradar24, можно увидеть, как самолет, на борту которого находился Рубио, вылетел из Вашингтона, проследовал до Бостона, а затем в районе Род-Айленда совершил разворот и направился обратно.

Фото: [ соцсети ]

Ранее сообщалось, что пассажирский борт ВВС США C-37B VIP совершил посадку в аэропорту Внуково российской столицы поздно вечером в четверг, 13 февраля. На это обратил внимание сервис Flightradar24.