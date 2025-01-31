В Пермском крае 10 человек госпитализировали из-за отравления шаурмой

На днях в Кунгуре 14 человек, включая четырех детей, обратились за медицинской помощью в местные больницы с симптомами острого отравления. Все они покупали шаурму в заведении SHAURMA COSMOS, расположенном на улице Коммуны в Пермском крае, сообщил телеграм-канал SHOT.

Из них 10 пострадавшим потребовалась госпитализация, среди которых были два подростка в возрасте 13 и 15 лет. Остальные получили необходимую помощь на месте и смогли вернуться домой.

Владельцем этой точки общественного питания является 32-летний местный бизнесмен и рэпер Шухрат Имовов, которому может грозить срок до двух лет лишения свободы по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не соответствующих стандартам безопасности.

Оба киоска с шаурмой (второй расположен на Голованова) закрыты, Роспотребнадзор проводит соответствующую проверку и экспертизу. У Имовова также есть гостиница и барбершоп в Кунгуре.

Ранее сообщалось, что в санатории «Сосновый бор» Красноярского края отравились 32 отдыхающих.