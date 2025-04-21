В Пермском крае двое подростков исчезли в лесу

В Пермском крае ведутся поиски двух пропавших подростков, которые заблудились в лесу минувшей ночью.Позвонив своим родителям и сообщив, что сильно замерзли, они перестали выходить на связь.

Как сообщил телеграм-канал Mash, молодые люди из Очерского района отправились в лесной массив на мотоцикле, но у них закончилось топливо и им пришлось оставить транспортное средство. Стремясь быстрее добраться до населенного пункта, они решили продолжить путь пешком, выбрав более короткий путь.

В настоящее время с ними отсутствует какая-либо коммуникация. В районе развернута масштабная поисковая операция, в которой участвуют сотрудники полиции, спасатели, добровольцы и местные охотники. Предпринимаются попытки обнаружить сигналы их мобильных телефонов, однако пока они не принесли результатов.

Ранее председатель отряда «ЛизаАлерт» рассказал о статистике по исчезновению людей.