В Пермском крае ребенок утонул в проруби

Под Пермью трехлетний ребенок утонул в пруду, попав в выдолбленную для водопоя скота прорубь. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в поселке Чернушка. Тело мальчика 2021-го года рождения обнаружили вечером 22 февраля. Следователи работали на месте происшествия и осмотрели прорубь. Также проводится необходимая экспертиза и опрашиваются свидетели.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Чернушка находится на юге Пермского края. В поселке проживает порядка 30 тысяч жителей.

16 февраля стало известно, что шестилетний ребенок утонул в термальном комплексе в Челябинске. Трагический инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Рядом с ребенком, который пытался спастись самостоятельно, находились взрослые. Они не обратили никакого внимания на мальчика.

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