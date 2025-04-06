В Пермском крае школьниц атаковали бродячие собаки

В Пермском крае ученицы избежали нападения стаи бродячих собак, укрывшись в реке. Информацию об этом происшествии распространил телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь».

Согласно сообщению, инцидент случился в деревне Лужково, где на двух школьниц набросилась стая бродячих псов. За детьми гнались более десяти животных.

Девочки зафиксировали случившееся на камеру мобильного телефона; убегая от агрессивных собак, они забежали в водоем, и животные прекратили преследование, остановившись у берега. Лишь после того, как стая потеряла интерес к школьницам, девочки смогли выбраться из воды.

Ранее сообщалось, что в Дагестане бродячие собаки насмерть загрызли пожилую женщину.