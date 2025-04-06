В Пермском крае школьниц атаковали бродячие собаки
В Пермском крае школьницы спаслись от стаи собак, забежав в водоем
Фото: [Медиасток.рф]
В Пермском крае ученицы избежали нападения стаи бродячих собак, укрывшись в реке. Информацию об этом происшествии распространил телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь».
Согласно сообщению, инцидент случился в деревне Лужково, где на двух школьниц набросилась стая бродячих псов. За детьми гнались более десяти животных.
Девочки зафиксировали случившееся на камеру мобильного телефона; убегая от агрессивных собак, они забежали в водоем, и животные прекратили преследование, остановившись у берега. Лишь после того, как стая потеряла интерес к школьницам, девочки смогли выбраться из воды.
Ранее сообщалось, что в Дагестане бродячие собаки насмерть загрызли пожилую женщину.