В Первоуральске задержан мужчина с гранатой: жильцы многоэтажки эвакуированы

В Первоуральске спецслужбы задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в многоквартирном доме. Жильцы здания были срочно эвакуированы, происшествие обошлось без жертв. Об этом сообщает ТАСС.

В Первоуральске вечером правоохранительные органы провели спецоперацию по задержанию вооруженного мужчины в одном из жилых домов. По данным источников, он забаррикадировался в квартире и угрожал применить боевую гранату.

Для обеспечения безопасности из здания оперативно вывели всех жильцов, территорию вокруг дома оцепили. С нарушителем спокойствия вели переговоры сотрудники полиции, пытаясь убедить его сдаться добровольно. Однако мужчина шел на контакт неохотно. В результате группа захвата вынуждена была проникнуть в помещение и обезвредить его.

Как выяснилось, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за серьезные преступления, включая разбой и причинение вреда здоровью. В результате инцидента никто из жителей дома и сотрудников правоохранительных органов не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о том, что Росгвардия пытается задержать мужчину в Первоуральске.