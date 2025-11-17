«Ведет себя неадекватно»: Росгвардия пытается задержать мужчину в Первоуральске

В Первоуральске сотрудники Росгвардии и полиции проводят операцию по задержанию мужчины, который, находясь в квартире, угрожает совершить противоправные действия. Об этом сообщает РИА Новости.

В Первоуральске вечером в среду правоохранительные органы проводят спецоперацию. По информации пресс-службы регионального главка МВД, в дежурную часть поступил тревожный сигнал о мужчине с неадекватным поведением в одной из квартир города. Гражданин активно угрожает применением силы.

На место происхождения незамедлительно выехали оперативные группы полиции и Росгвардии. Силовики заблокировали квартиру и приступили к переговорам со буйствующим гражданином. Основная задача — нейтрализовать угрозу и не допустить причинения вреда другим жильцам дома.

