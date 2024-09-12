В Петербурге арестовали директора «Ленбытхима» за хищение на гособоронзаказе

В Санкт-Петербурге арестовали директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова по обвинению в хищении при выполнении гособоронзаказа, сообщило РИА Новости.

«По данным следствия, при исполнении государственных контрактов <...> Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом более 20 млн руб.», — говорится в сообщении.

Дело касается контрактов на сумму свыше 115 млн руб. с АО «Военторг» на поставку имущества для Министерства обороны.

Михайлову инкриминируется особо крупное мошенничество, обсуждается вопрос о мере пресечения.

Следствие также проверяет сотрудников «Военторга» и департамента ресурсного обеспечения Минобороны на причастность к этому преступлению.

Ранее сообщалось, что контрабанду сигарет пресекли таможенники в аэропорту Внуково.