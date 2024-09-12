В Петербурге арестовали директора «Ленбытхима» за хищение на гособоронзаказе
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В Санкт-Петербурге арестовали директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова по обвинению в хищении при выполнении гособоронзаказа, сообщило РИА Новости.
«По данным следствия, при исполнении государственных контрактов <...> Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом более 20 млн руб.», — говорится в сообщении.
Дело касается контрактов на сумму свыше 115 млн руб. с АО «Военторг» на поставку имущества для Министерства обороны.
Михайлову инкриминируется особо крупное мошенничество, обсуждается вопрос о мере пресечения.
Следствие также проверяет сотрудников «Военторга» и департамента ресурсного обеспечения Минобороны на причастность к этому преступлению.
Ранее сообщалось, что контрабанду сигарет пресекли таможенники в аэропорту Внуково.