В Петербурге девочка сбежала от отца-насильника
В Петербурге 17-летняя девочка сбежала из дома из-за отца-насильника
Фото: [unsplash.com]
В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка покинула свой дом, причиной побега стало сексуальное насилие со стороны отца, сообщил портал «Конкретно.ру».
По имеющимся сведениям, 27 мая сотрудники правоохранительных органов передали несовершеннолетнюю в учреждение социальной поддержки семьи и детей. Девушка выразила категорический отказ от возвращения в семью.
В ходе беседы с психологом выяснилось, что в период с 2015 по 2017 годы отец совершал в отношении нее насильственные действия. В настоящее время компетентные органы рассматривают вопрос о начале уголовного производства по данному факту.
Ранее сообщалось, что разгневанная мать устроила самосуд над чужим ребенком на детской площадке.