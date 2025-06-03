В Петербурге девочка сбежала от отца-насильника

По имеющимся сведениям, 27 мая сотрудники правоохранительных органов передали несовершеннолетнюю в учреждение социальной поддержки семьи и детей. Девушка выразила категорический отказ от возвращения в семью.

В ходе беседы с психологом выяснилось, что в период с 2015 по 2017 годы отец совершал в отношении нее насильственные действия. В настоящее время компетентные органы рассматривают вопрос о начале уголовного производства по данному факту.

Ранее сообщалось, что разгневанная мать устроила самосуд над чужим ребенком на детской площадке.