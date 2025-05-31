Самосуд над чужим ребенком на детской площадке в Новой Москве попал на видео

В Новой Москве, в районе Новые Ватутинки, произошёл неприятный случай на детской площадке. Женщина ударила ребенка, пытаясь защитить своего сына. Об этом передает телеканал РЕН ТВ со слов родителей пострадавшего мальчика.

Как рассказала мать малыша, которого ударила разгневанная женщина, все началось с того, что на игровую площадку пришел незнакомый мальчик, взял мяч и попытался скрыться.

«Они бегали, кричали „Верни мой мяч“, он не возвращал. Вел себя неадекватно, агрессивно, он вообще не с нашего двора. Они потом догнали его и начали спрашивать, почему тот берет чужие вещи. Вчетвером его никто не бил, не избивал, они отстаивали свое имущество», — рассказала она.

Впоследствии ребёнок обратился к своей матери, которая пришла на площадку и выяснила отношения с другими детьми. На видео можно увидеть, как она дает затрещину одному из мальчиков и обвиняет всех в том, что они якобы избили ее сына.

«Я отправлю тебя в твою деревню, откуда ты приперся <.> Теперь будете знать свое место», — заявила женщина.

Жительница этого района попыталась защитить детей, но это не остановило агрессивную мать. Отец пострадавшего ребенка сказал, что теперь он ищет женщину, которая устроила «суд Линча над моим сыном», чтобы строго побеседовать с ней о произошедшем.

Ранее сообщалось, что жительница Алтая облила мужа горючей смесью и подожгла его в ответ на побои.