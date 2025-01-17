В Петербурге эвакуировали более 700 человек из-за звонков из США
78.ru: в Петербурге эвакуировали более 700 человек из-за звонков о минах из США
Фото: [freepik.com]
В Санкт-Петербурге продолжается волна лжеминирований, вызванная анонимными сообщениями о наличии взрывных устройств, пишет портал 78.ru. По информации источника, в четверг, 16 января, сотрудники экстренных служб эвакуировали 755 человек с потенциально опасных территорий.
Отмечается, что в государственные учреждения начали поступать сообщения на электронную почту и звонки из США о минировании американскими минами. В том числе, лжезвонки поступили в 16 объектов образования и один объект торговли.
В ходе оперативных мероприятий мин на потенциально опасных участках обнаружено не было. Полиция и следственные органы рассматривают возможность возбуждения уголовных дел по факту ложных сообщений.
Также источник отметил, что ранее за сутки в Петербурге из-за лжезвонков эвакуировали 1817 человек.
Ранее МВД предупредило родителей школьников о новой схеме мошенничества, связанной с «обновлением» электронных журналов.