В Петербурге эвакуировали более 700 человек из-за звонков из США

В Санкт-Петербурге продолжается волна лжеминирований, вызванная анонимными сообщениями о наличии взрывных устройств, пишет портал 78.ru. По информации источника, в четверг, 16 января, сотрудники экстренных служб эвакуировали 755 человек с потенциально опасных территорий.

Отмечается, что в государственные учреждения начали поступать сообщения на электронную почту и звонки из США о минировании американскими минами. В том числе, лжезвонки поступили в 16 объектов образования и один объект торговли.

В ходе оперативных мероприятий мин на потенциально опасных участках обнаружено не было. Полиция и следственные органы рассматривают возможность возбуждения уголовных дел по факту ложных сообщений.

Также источник отметил, что ранее за сутки в Петербурге из-за лжезвонков эвакуировали 1817 человек.

Ранее МВД предупредило родителей школьников о новой схеме мошенничества, связанной с «обновлением» электронных журналов.