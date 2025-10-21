В Петербурге госчиновника отправили в СИЗО за крупную взятку

Суд Санкт-Петербурга взял под стражу Игоря Глазырина, начальника федерального казенного учреждения «Центравтомагистраль». Его подозревают во взяточничестве, об этом сообщил ТАСС.

Глазырин до назначения на пост начальника «Центравтомагистрали» работал замначальника организации «Упрдор Северо-Запад». По версии следствия, он в это время получил взятку размером в 12 млн руб. Следствие ходатайствовало перед судом об аресте фигуранта дела.

«Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глазырина», — указала журналистам объединенная пресс-служба судов города.

Правоохранители считают, что обвиняемый помог главе частной компании заключить контракт с организацией, где работал. Затем на протяжении нескольких месяцев 2020 года он обеспечивал беспрепятственную приемку работ по договору, а также скорейшее подписание всех документов. Именно за все эти действия он и получил взятку.

