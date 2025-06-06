В Петербурге грузовик с песком врезался в девять автомобилей

В Калининском районе Петербурга произошло массовое ДТП. Там грузовая машина, перевозившая песок, врезалась сразу в 9 автомашин. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное региональным управлением МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Инцидент случился на 29-м километре кольцевой автодороги, на внутренней стороне.

«36-летний водитель грузового автомобиля Citrak с полуприцепом, перевозивший песок, неправильно выбрал дистанцию и наехал на девять автомобилей, стоявших с целью съезда в Мурино», — указали журналистам.

При аварии пострадали три человека. Все они были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Двое других — в состоянии средней степени тяжести. По итогам ЧП на трассе образовалась пробка длиной в 9 км.

Ранее сообщалось о ДТП в Петербурге, во время которого «Газель» врезалась в Ferrari Portofino. Судя по видео с места происшествия, изрядно потрепанная бордовая грузопассажирская ГАЗ-3302 своим бампером уперлась в корму элитного авто «Феррари».