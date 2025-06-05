В Петербурге произошло ДТП с участием «Газели» и Ferrari Portofino

В Приморском районе Петербурга произошло ЧП. Там водитель автомобиля ГАЗ-3302 догнал на дороге авто Ferrari Portofino и врезался в него. Об этом сообщил новостной портал 78.ru.

Издание вставило в новость видео, в котором видно, что на дороге стоит уже изрядно потрепанная бордовая грузопассажирская «Газель». Своим бампером она уперлась в корму элитного авто «Феррари». Судя по ролику, повреждения машин невелики, хотя даже совсем мелкий ремонт у настолько дорогостоящей машины должен вылиться в очень солидную сумму.

Ранее сообщалось о масштабном ДТП на МКАД. В районе Бирюлево столкнулись сразу восемь машин. Инцидент начался с того, что водитель автомобиля марки Chevrolet предпринял попытку сменить полосу движения, но внезапно отказался от своего намерения, что и стало отправной точкой для дальнейших событий. В результате необдуманного маневра произошло столкновение с другим автомобилем, после чего Chevrolet потерял контроль и врезался в еще одну машину.