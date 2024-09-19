В Петербурге иномарка на скорости «впечатала» курьера в витрину магазина

В Санкт-Петербурге иномарка на скорости протаранила витрину и «впечатала» курьера. Об этом 19 сентября сообщает Baza.

Инцидент случился на пересечении Среднего проспекта и 1-й линии Васильевского острова. Предварительно, 38-летний водитель каршеринга не справился с управлением во время поворота налево и столкнулся с другой легковушкой. От удара иномарка отлетела на встречную полосу и на скорости влетела в витрину продуктового магазина. При этом транспорт протаранил стекло вместе с молодым человеком.

Буквально впечатанный в витрину курьер получил тяжелые травмы, но выжил. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

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