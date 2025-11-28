В Петербурге ликвидирован подпольный «муравейник» для мигрантов в стенах заброшенного завода

Масштабная спецоперация правоохранительных органов прошла в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Объектом внимания полиции стали корпуса бывшего промышленного предприятия на Обводном канале, где была вскрыта разветвленная сеть нелегальных студий.

Как сообщили в МВД, вместо пустующих цехов полицейские обнаружили лабиринт из десятков изолированных комнат, каждая из которых была оборудована массивной металлической дверью. Помещения использовались для проживания мигрантов, большинство из которых не имели не только договоров аренды, но и необходимых документов на пребывание в России.

Прибыв на место с усиленной группой, в состав которой вошли бойцы спецподразделения, кинологи и сотрудники ФСО, стражи порядка столкнулись с сопротивлением. Жильцы отказывались открывать двери, и в нескольких случаях правоохранителям пришлось вскрывать помещения с помощью ломов. Попытки скрыться пресекались: задержанию помогла служебная собака, прочесавшая коридоры.

По итогам ночной проверки документов у почти сотни человек, нарушения миграционного законодательства были выявлены у 25 иностранцев. В отношении пятерых из них составлены административные протоколы с последующей депортацией.

Рейд также выявил причудливое соседство. Рядом с перенаселенными каморками мигрантов располагалась профессиональная музыкальная студия, а в другом крыле здания — страйкбольный тир, где было изъято соответствующее оружие. Кроме того, в ряде комнат обнаружены и отправлены на экспертизу курительные смеси неизвестного происхождения.

