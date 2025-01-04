В Петербурге мужчина натравил бойцовскую собаку на женщину с ребенком
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать дело о нападении собаки на петербурженку
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Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание инициировать уголовное дело в связи с нападением собаки на женщину с ребенком в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ведомства.
По имеющимся данным, местный житель снял поводок со своего бойцовского пса и направил его на женщину. Животное нанесло серьезные повреждения ее рукам и попыталось атаковать ее ребенка, который стал свидетелем происшествия.
Уточняется, что после нападения владелец животного покинул место инцидента. Следственные органы Следственного комитета России в Санкт-Петербурге уже начали доследственную проверку по данному случаю (ст. ст. 118, 213 УК).
Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу О.В. Бобкову возбудить уголовное дело и представить отчет о проделанной работе.
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