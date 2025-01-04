В Петербурге мужчина натравил бойцовскую собаку на женщину с ребенком

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание инициировать уголовное дело в связи с нападением собаки на женщину с ребенком в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ведомства.

По имеющимся данным, местный житель снял поводок со своего бойцовского пса и направил его на женщину. Животное нанесло серьезные повреждения ее рукам и попыталось атаковать ее ребенка, который стал свидетелем происшествия.

Уточняется, что после нападения владелец животного покинул место инцидента. Следственные органы Следственного комитета России в Санкт-Петербурге уже начали доследственную проверку по данному случаю (ст. ст. 118, 213 УК).

Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу О.В. Бобкову возбудить уголовное дело и представить отчет о проделанной работе.

Ранее сообщалось, что стая бродячих псов насмерть загрызла пенсионерку у колонки под Хабаровском.