Стая бродячих псов насмерть загрызла пенсионерку у колонки под Хабаровском

По информации, полученной от SHOT, утром во вторник, 24 декабря, в поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края случилась беда. Бездомные собаки напали на пожилую женщину, когда та шла к колонке за водой. Инцидент произошел недалеко от дома 68-летней пенсионерки на улице Центральной.

От полученных укусов и сильной потери крови женщина скончалась на месте еще до приезда медиков.

«Ее тело в крови позже обнаружили соседи, они вызвали на место полицию», — приводится в публикации.

В настоящее время силы правопорядка выясняют все обстоятельства трагедии, прокуратура Хабаровского края инициировала проведение проверки по факту гибели пенсионерки.

Ранее сообщалось, что бывший уголовник сжег заживо в частном доме в Твери троих взрослых и ребенка. Поджигатель дома был задержан силами правопорядка по горячим следам. Им оказался отбывавший ранее тюремный срок 32-летний житель соседнего с Тверью Вышнего Волочка.