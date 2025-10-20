В Петербурге на Черной речке ворона повисла на проводе

Днем 20 октября в Санкт-Петербурге, на набережной Черной речки рядом со станцией метро, произошел необычный инцидент. Ворона запуталась в проводе и повисла над водой, не имея возможности освободиться, сообщила «Фонтанка».

После нескольких безуспешных попыток вырваться обессиленная птица повисла вниз головой, что вызвало беспокойство у очевидцев. На помощь пернатой незамедлительно пришли неравнодушные горожане.

«На набережной Черной речки каким-то образом зацепилась птица, пыталась взлететь. Столпилось много людей, но самостоятельно помочь ей не предоставляется возможным», — рассказала читательница издания Валерия.

Для спасения вороны местные жители организовали импровизированную операцию. В ней участвовали прохожие, дворники и сотрудники близлежащих магазинов. Спасатели использовали металлические жерди и длинные веревки, однако пока все попытки дотянуться до птицы остаются безуспешными.

