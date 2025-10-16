Спасатели помогли крякве выбраться из ледяного плена

Ранним утром, 16 октября, диспетчерская 41-й пожарно-спасательной части Сургута приняла нестандартный вызов — в парке «За Саймой» местные жители обнаружили утку, вмерзшую в лед. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Как установили спасатели, птица попала в ледяную ловушку ночью: после относительно теплого дня температура резко упала, и вода вокруг спящей утки мгновенно замерзла, надежно сковав ее лапы. Без помощи человека птица была обречена — она не только не могла самостоятельно освободиться, но и становилась легкой добычей для ворон, постоянно патрулирующих парк в поисках пищи.

Огнеборцы провели ювелирную операцию, использовав пожарный ствол не для тушения, а для аккуратного разрушения ледяного панциря. Тонкая и точная струя теплой воды позволила быстро освободить лапки птицы, не причинив ей вреда. Утка, почувствовав свободу, сразу же взлетела, продемонстрировав, что за время ледяного плена не получила серьезных повреждений. Вся операция заняла не более нескольких минут, но помогла спасти еще одну пернатую жизнь.

