В Петербурге неадекват напал на кассира в магазине

В Санкт-Петербурге произошел инцидент с применением холодного оружия в отношении сотрудника супермаркета, пишет портал 78.ru.

По информации издания, постоянный посетитель магазина развязал конфликт, в ходе которого нанес удар по лицу работнице магазина. Агрессора удалось выдворить из помещения, однако спустя 15 минут он вернулся с ножом и ударил им по ее голове.

Отмечается, что злоумышленник целенаправленно пришел в супермаркет и начал агрессивно себя вести. Женщина получила рассечения лица.

Кассира экстренно доставили в медицинское учреждение с колото-резаными ранениями, локализованными в области затылочной части головы и плечевого пояса.

Личность нападавшего уже установили — им оказался 59-летний местный житель, не имеющий постоянного места работы.

Злоумышленника задержала полиция. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что на московском рынке продавец швырнул табуретку в коллегу из-за конфликта.