В Петербурге отправили в СИЗО подозреваемого в убийстве школьницы в отеле

Решением суда мужчина, подозреваемый в убийстве ученицы девятого класса в номере отеля Петербурга, был взят под стражу. Об этом сообщила «Фонтанка.ру».

Убийство несовершеннолетней в Петербурге произошло в апартаментах отеля на Витебском проспекте. Некий Максим Жмаев нанес в номере как минимум 35 ударов ножом ученице девятого класса. Подозреваемый был знаком со своей жертвой по онлайн-игре, между ними развивался интернет-роман. Все закончилось трагедией. Сам Жмаев после убийства попытался покончить с собой, но врачи спасли ему жизнь. Теперь же решением Московского районного суда он был взят под арест и отправлен в следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что предполагаемый убийца петербургской школьницы демонстрировал фото тела погибшей своей новой знакомой и другу. Он отправил им фото с места преступления.