В Петербурге полиция задержала четверых хулиганов после драки

В отделение полиции Адмиралтейского района поступило сообщение о крупной драке. Как сообщили в Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент с участием группы лиц имел место рядом со зданием номер 9 на Московском проспекте.

На место событий оперативно прибыли полицейские и задержали четверых зачинщиков беспорядка, возраст которых варьируется от 22 до 28 лет. Задержанных доставили в участок, где полицейские оформили административные протоколы за мелкое хулиганство, предусмотренное соответствующей статьей КоАП РФ.

В результате инцидента двое получили ранения и были отправлены в больницу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины случившегося и рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.

