В Петербурге приостановили производство по делу об осквернении могилы Пригожина

В Санкт-Петербурге задержан Вячеслав Шведов, обвиняемый в осквернении места захоронения основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и ранее скрывшийся от правосудия. Информацию о его задержании подтвердила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы, после побега Шведов находился на территории Ленинградской области, где был арестован уже по новому эпизоду — за кражу 6 тысяч рублей с банковского счета. Однако дальнейшее развитие событий приняло неожиданный оборот. Задержанный изъявил желание отправиться в зону проведения специальной военной операции. Вячеслав Шведов подписал контракт с Министерством обороны сроком на один год, что стало юридическим основанием для приостановления в отношении него уголовного преследования по основному делу.

Напомним, инцидент, который стал основанием для возбуждения дела, произошел 21 июля 2024 года. По версии следствия, Шведов наклеил на надмогильное сооружение Пригожина плакат с оскорбительной надписью «петух». Теперь судебное производство по этому факту приостановлено на время действия контракта фигуранта. Вопрос о возобновлении процесса будет решаться после его возвращения.