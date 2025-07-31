В Петербурге родители чуть не убили новорожденного из-за тренда с пуповиной

В Санкт-Петербурге молодой отец подверг смертельной опасности своего новорожденного ребенка, самовольно перегрызя пуповину зубами в домашних условиях. Супруги пренебрегли вызовом скорой помощи, что едва не привело к летальному исходу из-за значительной кровопотери у младенца.

Как сообщил телеграм-канал Mash, пара решила провести роды дома, руководствуясь мистическими соображениями. Родители, поверив сомнительным интернет-источникам, были убеждены, что перегрызание пуповины обеспечит ребенку крепкое здоровье.

Однако, этот ритуал чуть не стоил новорожденному жизни: младенец потерял много крови и оказался на грани смерти. Своевременное прибытие медиков предотвратило трагедию, они смогли остановить кровотечение и стабилизировать состояние малыша. В настоящее время его здоровью ничто не угрожает.

В медицинском учреждении мать удивила врачей необычной просьбой — она захотела забрать плаценту, чтобы в дальнейшем использовать ее в пищу. Женщина убеждена, что употребление плаценты, богатой стволовыми клетками, поможет ей избежать послеродовой депрессии.

Несмотря на отсутствие научных подтверждений этой теории, в социальных сетях набирает популярность тренд использования плаценты в косметических целях и даже в кулинарии. Некоторые изготавливают из нее украшения, кремы, маски для лица, а также употребляют в пищу, следуя моде и хайпу.

Ранее сообщалось, что в США родился ребенок из эмбриона, хранившегося 30 с половиной лет.