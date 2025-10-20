В Петербурге сектант умер под капельницей во время ритуала «очищения»

В центре Санкт-Петербурга произошла гибель мужчины во время проведения сомнительного обряда так называемого полного очищения. 39-летний Иван, увлекавшийся радикальными эзотерическими практиками, скончался под капельницей с неизвестным веществом. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на телеграм-канала Baza.

Трагический инцидент со смертельным исходом развернулся в квартире на улице Достоевского. 39-летний уроженец Комсомольска-на-Амуре, недавно перебравшийся в Петербург, радикально увлекся эзотерикой и попал под влияние деструктивной религиозной группы. В отсутствие своей девушки он решил провести опасный ритуал.

Перед началом действа мужчина отправил своим друзьям зловещее сообщение, в котором предупредил о возможной собственной смерти. Его слова оказались пророческими. Когда близкие подняли тревогу и в квартиру прибыли экстренные службы, они обнаружили Ивана без сознания. К его телу была подключена капельница с неустановленным раствором.

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, все попытки реанимировать его не увенчались успехом. Следователи теперь выясняют точный состав раствора и детали деятельности секты, в которую входил погибший.

