В Петербурге школьник получил серьезную травму после падения с двухметровой горки

В жилом районе Шушары в Санкт-Петербурге девятилетний мальчик упал с двухметрового игрового комплекса, в результате чего получил тяжелую травму — разрыв почки. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации телеграм-канала, инцидент произошел около 15:00 мск на площадке в районе Валдайской улицы. Мальчик пытался взобраться на «купол» детской горки, где находился другой ребенок. Не рассчитав силы, школьник упал вниз. Сейчас он находится в реанимации.

Расследование дела проводят правоохранительные органы Санкт-Петербурга. Проверку начала прокуратура Пушкинского района.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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