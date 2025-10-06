В Петербурге школьник ударил топором сверстника во время мастер-класса по резьбе

В Санкт-Петербурге во время проведения мастер-класса по резьбе по дереву произошел несчастный случай с участием двух несовершеннолетних. По информации пресс-службы клиники Педиатрического университета, во время занятий 12-летний школьник получил травму.

Отмечается, что причиной ранения стали действия сверстника ребенка — он случайно задел руку товарища топором, который использовался для обучения ремесленным навыкам. Инцидент произошел 5 октября. Мастер-класс проводил педагог, который и стал свидетелем неприятного случая.

Пострадавшего мальчика немедленно доставили в медицинское учреждение, где врачи провели первичную хирургическую обработку полученной раны.

После оказания необходимой медицинской помощи и проведения всех требуемых процедур ребенка выписали из стационара для продолжения лечения в амбулаторных условиях. Состояние школьника не вызывает опасений, травма не повлияла на жизненно важные функции организма.

