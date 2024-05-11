В Петербурге силовики задержали подозреваемого по делу о падении автобуса в реку

В Санкт-Петербурге задержан начальник компании-перевозчика, который проходит по делу о ДТП у реки Мойки.

Мужчина, владеющей автоколонной ООО «Такси», был задержан 11 мая в Санкт-Петербурге. Его подозревают в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Полагают, что он не обеспечил водителя человеческим графиком, а заставлял работать сверхнормы. Из-за этого 44-летний водитель не высыпался, и в роковой день организм просто его подвел.

Пока начальника лишь задержали, всю информацию о графиках и других условиях работы еще предстоит проверить правоохранителям.

Сам автобус был исправен и проходил проверку за три дня до инцидента. Начальник колонны был обязан следить за графиком работы и дисциплиной на транспорте, но своих обязанностей, предварительно, не выполнил.

Напомним, что накануне в Санкт-Петербурге водитель утопил автобус с пассажирами в реке Мойка. Жертвами этого ДТП стали семь человек.

Ранее сообщалось, в СК РФ призвали наградить людей, который не остались равнодушными к трагедии на Мойке, а начали помогать пострадавшим.