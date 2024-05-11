Бастрыкин поручил наградить спасавших людей из утонувшего автобуса в Мойке прохожих

Напомним, инцидент произошел в районе часа дня в пятницу, 10 мая на Поцелуевом мосте в центре Санкт-Петербурга. Там автобус с 20 пассажирами протаранил ограждение моста и упал в реку Мойка. В результате произошедшего погибли семь человек. Пострадавших спасали всем миром оказавшиеся рядом прохожие и приехавшие медики.

В настоящее время водитель автобуса задержан и доставлен в отдел для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение наградить за спасение пассажиров из упавшего в реку автобуса капитана прогулочного судна Яна Карасева и спасавших людей очевидцев Шахбана Джабраилова, Мухаммада Гасанова и Идриса Гаджиева.

«Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела установить всех, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами», – сообщает пресс-служба СК РФ.

Отмечается, что, благодаря мужественным и бесстрашным действиям прохожих, удалось организовать спасение тонущих пассажиров еще до прибытия специальных служб.

Ранее мы писали, что простые петербуржцы несут цветы к месту падения автобуса с моста, где погибли семь человек