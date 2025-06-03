В Петербурге сменился глава Следственного управления

В Петербурге сменился руководитель Следственного управления по городу. Новым главой стал генерал-майор юстиции Павел Выменец. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

Издание сослалось на заявление, сделанное самим Выменцом. Он утверждает, что был назначен на пост руководителя Следственного управления по Петербургу указом президента РФ. До этого генерал уже руководил региональным управлением СК по всей Ленинградской области, но позже был переведен руководить следственными управлениями на транспорте в различных регионах.

В самом СУ СК РФ по Санкт-Петербургу эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. На сайте ведомства и. о. руководителя до сих пор числится Олег Бобков.

Ранее сообщалось, что по ходатайству СУ СК РФ по Подмосковью был отправлен в СИЗО мигрант, который случайно задавил на тракторе 13-летнего подростка и выбросил его тело в реку. Тело ребенка нашли оказавшиеся поблизости рыбаки. Во время допроса у следователей мигрант признал свою вину. Сейчас 35-летний обвиняемый арестован в суде — срок ареста продлится до 31 июля.